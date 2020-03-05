В ЕС обвинили Турцию в использовании миграционного давления в политических целях

Государства - члены ЕС полны решимости "эффективно защищать внешние границы Евросоюза".

Главы МВД стран ЕС и Шенгенской зоны по итогам экстренного заседания в Брюсселе обвинили Турцию в "использовании миграционного давления в политических целях".

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном в среду, 4 марта, по итогам внеочередного заседания в Брюсселе главами МВД 27 стран ЕС и министрами внутренних дел государств, входящих в Шенгенскую зону, передает DW.

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Участники встречи решительно "отвергают использование Турцией миграционного давления в политических целях", подчеркивается в заявлении.

В Брюсселе ожидают, что Турция будет полностью выполнять положения соглашения между Анкарой и ЕС от марта 2016 года, направленного на урегулирование миграционного кризиса. В соответствии с его пунктами турецкие власти обязались принимать назад всех лиц, которых нелегально переправляют с турецкого берега на территорию Греции. Это правило распространялось как на бежавших из зоны военного конфликта, так и на экономических мигрантов, пытавшихся попасть в Европу для улучшения условий жизни.

В ЕС подчеркнули, что "будут продолжать активно бороться с контрабандой людей". Члены экстренной встречи также приветствовали незамедлительное выделение Греции Еврокомиссией 350 млн евро на урегулирование миграционного кризиса и предложение чуть позже предоставить Афинам дополнительные 350 млн евро на комплексную защиту границ.

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Министры внутренних дел и юстиции ЕС встретятся 13 марта, чтобы обсудить возможные меры ЕС в ответ на "нужды, озвученные Грецией".

В субботу, 29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне эскалации ситуации в сирийском Идлибе сообщил о намерении Анкары пропускать в страны Евросоюза сирийских беженцев вопреки договоренностям с ЕС. "Вчера мы открыли ворота", - заявил он в Стамбуле.

Обвинив ЕС в несоблюдении соглашения о беженцах, Эрдоган подчеркнул, что Турция не может прокормить столько людей.