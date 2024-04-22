Молодые люди возложили розы в память о фюрере возле дома, где он родился.

Четыре немца были пойманы, когда они положили белые розы в память об Адольфе Гитлере в доме, где родился нацистский диктатор, в годовщину его рождения. Один из задержанных отдал гитлеровский салют, позируя для фотографий, сообщает Independent со ссылкой на полицию провинции Верхняя Австрия.

Издание напоминает, что Гитлер родился 20 апреля 1889 года в Браунау-на-Инне (Австрия). После длительных споров относительно будущего дома, где он родился, в прошлом году начались работы по превращению его в полицейский участок - проект, направленный на то, чтобы сделать его непривлекательным местом паломничества для людей, прославляющих Гитлера.

Полиция сообщила, что четверо немцев - две сестры и их партнеры, в возрасте от 20 до 30 лет - пришли к зданию, чтобы положить белые розы в окнах. Они позировали перед домом для фотографий, и одна из женщин отдала гитлеровский салют.

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"Группу заметили патрульные и доставили в отделение полиции для допроса. Женщина сказала, что не имела в виду это приветствие серьезно, но офицеры нашли на ее мобильном телефоне чат с другими, в котором они делились сообщениями и фотографиями на нацистскую тематику", - говорится в сообщении.

Всем четырем объявлено о подозрении в нарушении австрийского закона, который запрещает символы нацизма.

Неонацизм - последние новости

В январе в Италии "реабилитировали" нацистское приветствие "зиг хайль". Верховный суд страны рассудил, что приветствие является законным, если не угрожает общественному порядку.

Решение было принято почти через две недели после появления видео, на котором более 150 мужчин выполняли фашистское приветствие, которое иногда называют "римским приветствием", в центре Рима в память об убийстве 7 января 1978 года двух членов ультраправой молодежной группы.

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