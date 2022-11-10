Протестующего, совершившего нападение, сразу задержали. Его мотивы доподлинно неизвестны.

Короля Чарльза III забросали яйцами. Досадный инцидент произошел с британским монархом во время визита в Йоркшир.

Как говорится в сюжете ТСН, Чарльз с женой Камилой приехали открыть памятник королеве Елизавете II впервые после ее смерти.

Супруги общались с подданными, когда из толпы в монарха полетели сырые яйца. Ни одно из них так и не попало в цель. При этом Чарльз старался держать невозмутимый вид. Протестующего, совершившего нападение, сразу задержали. Его мотивы доподлинно неизвестны.

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Во время задержания злоумышленник выкрикивал, что эта страна построена на крови рабов. Стоит отметить, что некоторые протестующие сразу начали выкрикивать в его адрес: "Позор". Кое-кто поддержал Чарльза словами: "Боже, храни короля".

Смерть королевы Елизаветы II

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, новым королем стал ее сын Чарльз.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоялся 19 сентября.

Церемония коронации Чарльза III - наследника британского престола - состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

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