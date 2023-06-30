За его должность готовы конкурировать несколько консорциумов.

Русский диктатор Владимир Путин значительно ослаб как лидер. В его стране начался хаос.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Во главе хрупкой системы власти встает слабый лидер, и это перечеркивает тезис тех, кто считал, что война должна закончиться поражением Украины. Это связано с тем, что под угрозой оказались ядерные арсеналы страны, где различные непонятные актеры уже думают о перераспределении власти. Сейчас начался внутренний хаос. Путин потерял контроль, царь голый. Поэтому демократический мир должен понять, что он больше не тот партнер, с которым можно вести переговоры", - сказал Подоляк.

На вопрос, кто мог бы заменить Путина, советник главы ОП отметил, что за его должность борются несколько консорциумов.

"В критической фазе кризиса с "Вагнером" власть попытался перехватить секретарь Совбеза России Николай Патрушев, но это не нравится всей номенклатуре. Мы знаем, что есть конспиративные группы. Руководители государства дискредитированы, но они вовсе не хотят менять тоталитарную модель. Могли бы самоутверждаться внесистемные политические деятели, связанные с региональными реалиями и поддерживаемые руководителями милиции или служб. Даже преследуемые оппозиционеры могли бы найти пространство", - отметил Подоляк.

Режим Путина под угрозой

В ЕС заявили, что Путин "сдулся" из-за восстания ЧВК "Вагнер" в минувшие выходные, показывающего, что он "не единственный хозяин в городе" и "потерял монополию на силу".

В то же время президент США Джо Байден заявил, что его диктатор Путин "абсолютно" ослабленный недолгим мятежом в минувшие выходные. На очередной вопрос, слабее ли Путин сегодня, чем на прошлой неделе, Байден ответил: "Я знаю, что да".

Вас также могут заинтересовать новости: