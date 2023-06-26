"Горячие" события в России не были постановкой, утверждает бывший сотрудник Комитета госбезопасности СССР.

Мятеж в России "вагнеровцев", главарем которых является так называемый "повар" российского диктатора Владимира Путина Евгений Пригожин, не был "договорняком".

В РФ все было на полном серьезе, и в результате этих "горячих" событий самый большой урон был нанесен лидеру россиян, рассказал бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР Сергей Жирнов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, целью Пригожина было не взять в заложники, а "уничтожить Путина, наф*г он кому-то нужен".

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"…это не была театральная постановка, как некоторые коментаторы стали говорить, что они все там договорились… Самый главный человек, который от этого потерял, - это Путин… Два человека приобрели - это Пригожин и Лукашенко (беларуский диктатор Александр Лукашенко - Ред.), поэтому это не была постановка", - заявил экс-шпион.

Бывший сотрудник КГБ полагает, что "все было от безысходности". "…потому что Пригожин хотел сделать, наверно, что-нибудь подобное, но я думаю, вот, не 23… июня… его поставили в такое положение, когда он не мог дальше тянуть, он мог бороться за свою жизнь", - добавил эксперт.

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Евгений Пригожин 23 июня заявил, что кадровые российские военные, которые подчиняются Минобороны страны, ударили по тыловому лагерю частной военной компании "Вагнер". Путинский "повар" обвинил военное руководство РФ в ликвидации большого количества оккупантов и пригрозил "наказанием".

24 числа наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону и Воронеж и выдвинулись в сторону Москвы. Членам ЧВК удалось уничтожить, в частности, военный самолет и несколько вертолетов.

Мятеж "вагнеровцев" резко завершился в тот же день - Пригожин с ведома Путина пообщался с Лукашенко по телефону, и его пособники перестали двигаться в сторону столицы России. В Кремле утверждали, что главарь ЧВК получил гарантии безопасности и отправиться на беларускую территорию. В сети уже сообщали, что Пригожин в Беларуси.

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