Сотрудники ФСБ не оказывали соспротивление "вагнеровцам", узнали журналисты.

В начале мятежа члены частной военной компании "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, на границе с Украиной "обчистили" сотрудников пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ.

Инцидент произошел в субботу утром, 24 июня, на пункте пропуска "Бугаевка" Воронежской области (с украинской стороны находится пункт контроля "Просяное", который контролируют боевики так называемой "ЛНР"), сообщает "ВЧК-ОГПУ" в Telegram, ссылаясь на сведения источника.

По его данным, ФСБшники не оказывали соспротивление наемникам. "…В результате нападения представителями "Вагнер" были захвачены транспортные средства пограничной службы ФСБ, а также вооружение и снаряжение…", - поделился собеседник.

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24 июня ЧВК "Вагнер" после "наезда" на военное руководство РФ якобы за совершенный удар по тыловому лагерю "вагнеровцев" захватило важные военные объекты в Ростове-на-Дону и в Воронеже и двигались колоннами в сторону Москвы. Наемники также ликвидировали несколько российских вертолетов и военный самолет Ил-22М, на борту которого находились 10 военных. Евгений Пригожин утверждал, что на сторону мятежников перешли десятки силовиков.

Стремительно начавшийся мятяже так же резко и завершился. Пригожин после телефонного разговора с беларуским диктатором Александром Лукашенко, который прошел с ведома лидера россиян Владимира Путина, свернул военную активность наемников в РФ. В Кремле утверждали, что главарь ЧВК получил гарантии безопасности, и отравится на беларускую территорию.

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