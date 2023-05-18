Путин регулярно покидает бункер, вопрос лишь какой из его двойников.

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину бункер не поможет. Реальность догонит его и там и речь о масштабных процессах на территории самой России.

"Коллективный Путин вместо того, чтобы говорить о перспективах развития, экономики, вылетел из "Большой восьмерки", обложился санкциями и теперь думает, какой бункер лучше выкопать. Если кто-то думает, что можно на пару этажей вниз спуститься и там спрятаться, - нет, нельзя. Реальность догонит и там. Речь идет о масштабных процессах на территории самой РФ. Бункеры не помогут", - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Путин регулярно покидает бункер. Вопрос лишь в том, какой именно.

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"Лукашенко, например, настоящий, у него двойника нет поэтому он и болеет. Что касается Путина, то мы понимаем использование технологии двойников. Знаем, чем друг от друга отличаются. Ну, а дальше настоящий ли, здесь только экспертиза покажет, каторая будет на международном трибунале", - добавил он.

Бункер Путина в Геленджике - что известно

Издание The Business Insider опубликовало информацию о бункере президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае. Отмечается, что комплекс площадью 190 тысяч квадратных футов стоимостью миллиард долларов, расположенный на скале с видом на Черное море.

Подземный комплекс состоит из двух отдельных туннелей, соединенных лифтом, спускающимся на 50 метров под землю. Архитектурные планы показывают, что туннели в толстом бетоне снабжены достаточным количеством пресной воды, вентиляцией и протяженными кабелями, чтобы поддерживать VIP-жителей в течение нескольких дней или недель.

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