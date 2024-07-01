Британские военные не готовы к 'конфликту любого масштаба', - бывший чиновник Минобороны

Джонсон возглавлял отдел оценки Министерства обороны с момента его создания в 2022 году в течение полного двухлетнего срока, который закончился в мае.

По словам высокопоставленного чиновника министерства обороны, которому было поручено оценивать военную мощь Великобритании, вооруженные силы Великобритании "не могут должным образом защитить британскую территорию" и не готовы к "конфликту любого масштаба".

Роб Джонсон, который недавно ушел с поста директора управления чистой оценки и проблем Министерства обороны, заявил, что британские вооруженные силы действуют с "минимальным минимумом", который позволяет им лишь проводить операции по поддержанию мира и гуманитарной помощи, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и некоторые противодиверсионные мероприятия.

"В любой более масштабной операции у нас быстро закончатся боеприпасы. Наша оборона слишком слаба, и мы не готовы сражаться и побеждать в вооруженном конфликте любого масштаба. Великобритания достигла ситуации, когда она не может должным образом защищать британскую родину", - заявил Джонсон газете Financial Times.

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Его комментарии прозвучали в то время, когда и консерваторы, и лейбористы вынуждены продемонстрировать свою приверженность обороне в преддверии всеобщих выборов 4 июля, сопоставляя требования растущих глобальных угроз с ограниченными государственными финансами.

Джонсон сказал, что британская противовоздушная оборона "недостаточна", чтобы остановить ракетные удары большой дальности, Королевскому флоту не хватает кораблей для патрулирования Северной Атлантики, чтобы отслеживать и сдерживать активность российских подводных лодок, а Королевским ВВС нужно почти вдвое больше истребителей, чем им имеет сейчас.

Что касается создания экспедиционных сил, сопоставимых с теми, которые были развернуты в войнах за Фолклендские острова или в Ираке, британские силы "будут недостаточно оснащены, что подвергнет войска риску", сказал Джонсон.

Джонсон, уважаемый академик, который ранее возглавлял Центр изменения характера войны в Оксфордском университете, возглавлял отдел оценки Министерства обороны с момента его создания в 2022 году в течение полного двухлетнего срока, который закончился в мае.

Его подразделение, основанное на аналогичном офисе Министерства обороны США, действующем более 50 лет, было создано в качестве резонатора для военных руководителей, чтобы помочь предотвратить "групповое мышление".

Джонсон сказал, что он не хочет быть паникером, а просто реалистично оценивает сценарии, которые его ведомство разрабатывает в ходе военных игр. Он сказал, что решил сделать публичное предупреждение, потому что был "глубоко обеспокоен" дополнительными инвестициями, необходимыми британским военным, особенно для противодействия угрозе со стороны России.

"Правительство не дает обществу уверенности в масштабах угрозы, потому что оно знает, что оно не готово", - сказал Джонсон. Честность не представляла никакого риска для безопасности, поскольку "россияне и так уже знают об этом", добавил он.

Его мрачный прогноз дополняет хор недавних предупреждений нынешних или недавно ушедших в отставку высокопоставленных чиновников Министерства обороны Великобритании, которые заявили, что британские вооруженные силы нуждаются в модернизации, учитывая войны на Украине и на Ближнем Востоке, а также потенциальный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе.

Джонсон указал, что британские военные не смогли выполнить глобальную роль, которую правительство определило для них в прошлогоднем комплексном обзоре внешней политики, не говоря уже о борьбе с крупным противником.

Генерал сэр Патрик Сандерс, уходящий в отставку командующий армией, заявил в прощальном обращении к войскам в этом месяце, что "неотложность и необходимость модернизации становятся все более острыми".

Отставной маршал авиации Эдвард Стрингер, который был инициатором создания отдела оценки в Министерстве обороны, рассказал FT, что в Британии есть "военная витрина, которая может преуспеть в демонстрациях и учениях", добавив: "Но когда вы идете за фасадом на полках очень мало драгоценного и нет никакой производственной линии".

Стрингер сказал, что, хотя он и согласен с основным анализом Джонсона, министерству обороны также необходимо убедиться, что "любые дополнительные деньги будут потрачены с большей пользой".

Джонсон сказал, что следующее правительство должно стремиться увеличить расходы на оборону до 3 процентов валового внутреннего продукта "как минимум". Этот уровень, эквивалентный почти 80 миллиардам фунтов стерлингов в год, поставит расходы Великобритании на один уровень с расходами США, Польши и стран Балтии. По его словам, эти расходы позволят Великобритании модернизировать свои силы ядерного сдерживания и иметь вооруженные силы, "вооруженные и оснащенные для конфликтов 21-го века".

Джонсон сказал, что ВВС следует уделить приоритетное внимание и снабдить их 265 боевыми самолетами по сравнению со 137 "Тайфунами" и менее чем тремя дюжинами истребителей F-35, которые у них сейчас есть.

По его словам, следующим на очереди Королевскому флоту необходимо 25 современных военных кораблей - по сравнению с нынешними двумя авианосцами, шестью эсминцами и 11 фрегатами. Тем временем армия должна быть расширена до 125 000 хорошо связанных между собой военнослужащих с нынешних 72 500 человек и оснащена "массой дальнобойной артиллерии и дальнего огня", включая беспилотники.

По словам Джонсона, сценарии, которые оценивало его подразделение, варьировались от "почти верных" миротворческих операций до "крайне маловероятной" ядерной войны. Они также включали диверсии, кибератаки и другие операции в так называемой "серой зоне", которые Россия уже проводила против Великобритании и которые, по словам Джонсона, происходили "на волосок ниже порога войны".

Он сказал, что "весьма вероятно" в будущем может произойти нападение на шотландский рыболовный траулер или что Россия может повредить нефтяную вышку в Северном море.

"Будет ли правительство считать это актом войны?" - он спросил. "В большинстве случаев, когда критически важная инфраструктура подверглась атаке, ответ - да".

Менее вероятным, но возможным может быть нападение России на союзника по НАТО, такого как Эстония или Польша, или удар по кораблю Королевского флота, добавил он.

"Великобритании необходимо четко изложить, что она собирается делать, если это произойдет, потому что ясность в отношении ответных мер сама по себе является сдерживающим фактором. Либо мы притворяемся, что ничего этого не произойдет, либо готовимся", - сказал Джонсон.

Британская армия – детали

Новый глава британской армии генерал сэр Роли Волкер заявил, что планирует "удвоить летальность" вооруженных сил за три года и утроить ее до конца десятилетия, путем закупки "умных" боеприпасов, таких как ракеты с несколькими боеголовками и роями беспилотников, которые могут убивать больше вражеских. солдат одновременно, пишет The Times.

В издании добавляют, что генерал является бывшим членом Специальной воздушной службы Британской Армии, выжившим после взрыва на придорожной бомбе в Афганистане. Волкер подчеркнул, что хочет сделать армию "похожей на спецвойска".

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