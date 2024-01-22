Смягчены рекомендации для путешествий в четыре западных области.

Министерство иностранных дел Великобритании обновило официальные рекомендации для путешествий в Украину, несколько смягчив их. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Ранее МИД Британии вообще не рекомендовал своим гражданам посещать Украину при любых обстоятельствах.

В то же время в обновленной инфоормации от 22 января ведомство смягчило этот запрет для четырех западных областей - Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой. Они перешли в категорию "советуем воздержаться от всех поездок, кроме жизненно необходимых".

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В то же время МИД Британии рекомендует воздержаться от любых поездок в остальные регионы Украины.

"Существует постоянный риск причинения вреда гражданам Великобритании в результате российских атак по всей территории Украины, в том числе от ракет и беспилотников, которые поражают непреднамеренные цели, или от падающих обломков. Хотя такие случаи чаще случаются там, где МИД рекомендует отказаться от любых поездок, они также могут произойти в западных регионах, где МИД рекомендует отказаться от любых поездок, кроме жизненно необходимых", - отмечают в ведомстве.

Украина и Британия - последние новости

Во время недавнего визита премьера Британии Риши Сунака в Киев Украина и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение, в частности, предусматривает, что в случае российской атаки в будущем, Британия предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

Также Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024/25 годах и не менее 200 миллионов фунтов стерлингов потратят на масштабную программу быстрой закупки и производства тысяч военных беспилотников для Украины.

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