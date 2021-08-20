По словам Бориса Джонсона, ситуация в аэропорту Кабула, где собрались тысячи отчаявшихся афганцев, улучшается.

Великобритания при необходимости будет сотрудничать с захватившим власть в Афганистане движением "Талибан".

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет Reuters.

"Я хочу заверить людей, что наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана, сотрудничество с "Талибаном", конечно, если потребуется, будет продолжаться", - сказал Джонсон.

По его словам, ситуация в аэропорту Кабула, где собрались тысячи отчаявшихся афганцев, желающих покинуть страну, улучшается.

Отмечается, что британское правительство с субботы эвакуировало 1615 человек, в том числе 399 граждан Британии, 320 сотрудников посольства и 402 афганца.

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Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Александр Топчий