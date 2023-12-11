Жозеп Боррель надеется, что европейское единство не будет сломано на фоне заявлений Венгрии о намерении блокировать помощь для Украины.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отмечает, что сейчас не время уменьшать поддержку Украины, а наоборот - надо ее увеличивать. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал перед началом заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

В частности, у Высокого представителя ЕС спросили, насколько он обеспокоен позицией Венгрии блокировать помощь для Украины и как эту ситуацию можно разрешить.

"Это то, что Совет Европейского Союза обсудит. Вы знаете, что Орбан путешествует по миру. Посетил президента Макрона и даже уехал в Аргентину. Да, безусловно, во время обсуждений это будет на видном месте повестки дня, но я надеюсь, что европейское единство не будет сломлено. Потому что это не момент для ослабления нашей поддержки для Украины, а наоборот-это момент, чтобы увеличить ее", - подчеркнул Боррель.

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Также высокий представитель ЕС добавил, что будет рассмотрено текущее положение дел с подготовкой обязательств по безопасности для Украины. "Я должен представить это Европейскому совету позже на этой неделе", - сказал Боррель.

Он напомнил, что недавно в Киеве с визитом находился заместитель генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз для консультаций с украинцами по вопросу гарантий безопасности.

"Министры должны обсудить как двигаться дальше относительно предложений увеличения нашей поддержки. Как вы знаете, Россия посылала свои атаки. Киев подвергся несколько дней назад крупнейшей воздушной атаке дронами с начала войны. Поэтому, атаки на украинские города продолжаются, но, в то же время, потери российской армии и в дальнейшем растут. Это момент использовать все наши возможности для поддержки Украины", - отметил Боррель.

"Совет Европейского Союза обсудит это. Министры иностранных дел должны предоставить мне указания по представлению на европейские советы предложение по гарантиям безопасности. Преимущественно, речь идет об увеличении потенциала Европейского фонда мира и о координации двусторонних соглашений между странами-членами и Украиной, и что мы должны делать на уровне ЕС", - сказал Боррель.

Прокремлевская политика Венгрии

Как сообщал УНИАН, действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном последовательно ведет политику, которая вредит евроатлантическим стремлениям Украины и подрывает обороноспособность нашего государства. Например, на этой неделе партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кроме того, Венгрия систематически блокирует выделение средств ЕС на закупку оружия для Украины. В течение почти всего года Венгрия блокирует одобрение 8-го транша на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира.

Также Орбан заявлял о намерениях заблокировать одобрение создания Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024 - 2027 годов.

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