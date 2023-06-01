Главная задача для страны - это проведение реформ.

Наличие непризнанного Приднестровья не создаст Молдове проблем при вступлении в Евосоюз.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда". "Движение Молдовы в ЕС не зависит от Приднестровья", - отметил он.

Боррель привел пример, что Кипр смог присоединиться к ЕС, имея территориальные проблемы. "Молдова тоже может это сделать", - сказал европейский дипломат.

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Но, по словам Борреля, самое главное это то, что Молдова должна внедрять реформы.

Вступление Молдовы в ЕС

Молдова в марте 2022 года подала заявку на вступление в ЕС. А в июне Молдове предоставили статус кандидата.

В конце мая этого года в Кишиневе прошел большой митинг в поддержку присоединения страны к Евросоюзу. В выступлении на мероприятии президент страны Майя Санду сказала, что молдаване хотят в ЕС, и назвала крайним сроком вступления - 2030 год.

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