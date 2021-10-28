Отмечается, что из-за агрессии РФ в отношении Украины Черное море стало гораздо опаснее

Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США способны потопить флот Российской Федерации. Один такой самолет может нести 24 противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM

Об этом пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Он указал, что бомбардировщики оснастили противокорабельными ракетами большой дальности – AGM-158C LRASM. Один самолет может нести 24 такие ракеты.

"Пара B-1 может выпустить 48 LRASM по российскому Балтийскому флоту. Вероятно, этого достаточно, чтобы за один проход потопить весь флот и устранить главную угрозу для кораблей США и их союзников в регионе", – объяснил эксперт.

Читайте такжеБеспилотник Boeing впервые в истории заправил самолет в воздухе (видео)Он указал, что военные учения последних лет над Черном море показали новую роль 40-летних бомбардировщиков - "запугивать российский флот".

По словам Экса, если вдруг в регионе Черного моря вспыхнет конфликт, то "B-1 станут лучшими стрелками". Дело в том, что дальность полета самолета 8000-11000 км, а грузоподъемность - 24-27 тонн, что делает их идеальными для выполнения морских задач.

"Черное море стало гораздо опаснее после вторжения России на украинский Крымский полуостров в 2014 году. С тех пор Крым превратился в настоящую крепость РФ на юго-восточном фланге НАТО. Кремль поставил туда корабли, истребители и ракеты", – подытожил обозреватель.

Как ранее сообщал УНИАН, американская оборонная корпорация Lockheed Martin сообщила, что правительство Швейцарии решило закупить ее истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II.

Автор: Анастасия Горбачева