Сейчас, отметил он, граждане РФ пытаются что-то изменить в родной стране, ведя бои в Белгородской области.

На территории Белгородской области РФ уже несколько дней неспокойно - там представители "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" устраивают "ад" российским оккупантам, борясь за освобождение РФ от путинского режима.

События в Белгородской области прокомментировал военный эксперт Александр Коваленко в эфире 1+1. Он сначала отшутился, сказав, что там просто "жгут сухостой".

Но потом дал серьезный ответ. Коваленко заявил, что граждане РФ вернулись на свою родину с целью что-то там изменить, вернуть демократию.

"Достаточно активно они действуют, это правда. И я надеюсь, что это будет распространяться не только в Белгородской и Брянской областях, еще и Курская есть область. То есть есть направления, по которым надо работать", - подчеркнул он.

Военно-политический обозреватель добавил, что в этих действиях кроется не одна цель: оттянуть войска оккупантов из зоны боевых действий на то направление; создать буфер безопасности на границе РФ и Украины хотя бы для того, чтобы россияне не использовали приграничье для обстрелов нашей территории.

Бои в Белгородской области РФ

1 июня 2023 года бойцы легиона "Свобода России" и военные "Русского добровольческого корпуса" записали видеообращение, в которых заявили о том, что идут освобождать всю территорию РФ. Их цель - свержение путинского режима.

Затем появились многочисленные фото- и видеоподтверждения того, что "Свобода России" и РДК уничтожают российскую военную технику на территории Белгородской области.

4 июня легион "Свобода России" и РДК заявили, что взяли в плен двоих военных, их они готовы отдать в обмен на встречу с губернатором Вячеславом Гладковым.

Гладков отреагировал обращение РДК. Он согласился приехать, с 17 до 18 часов на пограничном переходе Шебекино, при условии, что пленные живы. Кроме этого, он заявил, что в Новой Таволжанке продолжается бой с "диверсантами".

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