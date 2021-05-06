Путин может и отводит войска от украинской границы на суше, но в море он продолжает опасно наращивать силы.

Украинцы вздохнули с облегчением, когда в прошлом месяце президент России Владимир Путин объявил об отводе большей части из 100 тысяч солдат от границы Украины. США, НАТО и остальная Европа тоже немного успокоились. Но не стоит расслабляться, потому что Путин не из тех, кто отступает навсегда.

Где же стоит ждать его следующую провокацию? Скорее всего, это произойдет в водах Черного моря, - пишет на страницах Bloomberg бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Он напоминает, как в 2014 году Россия вторглась в Украину и захватила стратегически важный полуостров Крым. Это стало крупнейшей оккупацией территории суверенной страны в 21-м веке. После того Москва разожгла войну на Донбассе.

Читайте такжеForbes: для окончания войны в Украине нужно ударить Россию в больное местоНедавнее наращивание российских сил у границ было, скорее всего, сигналом для Запада. Так Путин хотел продемонстрировать свою неумолимость в давлении на Украину, а также напомнить, что он глубоко против ее вступления в НАТО. Военные маневры также отвлекали внимание от репрессированного оппозиционного лидера Алексея Навального и оживили базу избирателей Путина в России. Наконец, стягивание войск к украинской границе позволило российской армии хорошо подготовиться на случай, если Путин решится начать новую полномасштабную войну.

Хоть и не стоит недооценивать способность российского президента заставать врасплох своих геополитических соперников, это все же был неудачный момент для полномасштабного вторжения. Россия уже финансово перегружена всеми зарубежными авантюрами. Восстановление Сирии тоже будет стоить чрезвычайно дорого. Поддержка марионеток в Украине не дешевая. К тому же у Путина большой аппетит к новому оружию (например, для милитаризации космоса), которое тоже стоит дорого. И при этом Москва остается под ощутимым давлением санкций Запада.

Поэтому вместо вторжения на суше Путин может попытаться закрепить свой контроль в Черном море. Ставридис вспоминает, как сам много раз проходил через Босфорский пролив в Турции, чтобы зайти в крупные черноморские воды, удивляясь чрезвычайной стратегической важности этой акватории. Величиной с треть Мексиканского залива Черное море граничит с Болгарией, Грузией, Румынией, Украиной, Турцией и Россией. Смесь языков, культур, союзов и размеров экономик этих стран поражает, как и древняя история.

Читайте такжеThe Telegraph: Чувство безопасности после отхода войск России от Украины обманчивоВ этом регионе у НАТО есть три полноценных союзника (Турция, Румыния и Болгария), а также два близких партнера (Украина и Грузия). Как и Южно-Китайское море, Черное море тоже может стать военной горячей точкой. В придачу, оно также может стать богатым источником энергоносителей, что лишь обострит обстановку в регионе, о чем говорится в новом исследовании Atlantic Council.

"Россия так принципиально хотела завладеть Крымом, потому что на полуострове есть замечательные порты. Здесь был главный порт ВМС Украины, когда я посещал полуостров, когда был командиром НАТО", - пишет Ставридис, добавляя, что рядом с Крымом также проходят морские границы между Украиной и Россией.

Он напоминает, как Россия захватила три украинских судна в Керченском проливе в 2018 году. По его мнению, это была "репетиция" потенциального начала морского конфликта. Аналогичный уровень напряжения вновь появился в Черном море. В середине апреля Пентагон объявил, что отправит два военных корабля в Черное море. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это решение "чрезвычайно провокационным". США быстро отменили свое решение. Но Кремль закрывает прибрежные территории вблизи с Крымом для иностранных военных судов.

Когда Россия вторглась в Украину в 2014 году, она использовала смесь необычных тактик и процедур. Наступательные кибератаки, солдаты специальных подразделений без опознавательных знаков (так называемые "зеленые человечки"), диверсионные нападения на транспортные узлы, пропаганда в социальных сетях - все это было в российской смеси. Без сомнения, у Путина есть и морская версия этого рецепта.

Читайте такжеСША должны ускорить передачу Украине военных кораблей - Heritage FoundationВероятно, такое наступление будет включать развертывание быстрых патрульных катеров, а также ракет класса "земля-земля". Вертолеты, которые базируются на десантных кораблях, будут доставлять бойцов специального назначения. Дизельные субмарины будут атаковать гражданские и военные цели Украины. Российские кибератаки попытаются вывести из строя украинскую инфраструктуру командования и контроля. По мнению Ставридиса, российские силы одолеют украинские. А НАТО не сможет достаточно быстро прийти на помощь, даже если захочет.

Целью морской операции России будет нейтрализовать украинские ВМС, что даст ей полный контроль над северной частью Черного моря. А также отрезать украинскую армию от цепей снабжения и захватить часть суши, которая свяжет Россию с Крымом. США и НАТО, конечно, будут усиленно протестовать. Но статья альянса о совместной обороне не касается Украины.

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Перевод: Лесь Дымань