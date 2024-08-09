Переговоры, на которых планируется завершить соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, могут состояться в Дохе или Каире.

Лидеры США, Египта и Катара на фоне растущих опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке призвали Израиль и ХАМАС встретиться для немедленных переговоров. Как пишет Reuters, в совместном заявлении трех стран говорится, что переговоры, на которых планируется завершить соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, могут состояться в Дохе или Каире 15 августа.

"На столе лежит рамочное соглашение, осталось лишь согласовать детали его реализации. Больше нельзя терять время и оправдывать дальнейшие задержки ни одной из сторон. Пришло время освободить заложников, начать прекращение огня и выполнить это соглашение", - говорится в заявлении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что израильские переговорщики будут присутствовать на встрече. В то же время ХАМАС не комментировал заявление.

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При этом, как пишет Reuters, высокопоставленный чиновник США заявил, что нет никаких надежд на то, что соглашение будет подписано к следующей неделе, учитывая серьезные проблемы между ХАМАС и Израилем. По его словам, необходимо движение с обеих сторон стола переговоров.

Американский чиновник сказал, что заявление не было сделано с целью повлиять на Иран, но любая эскалация поставит под угрозу надежду на заключение соглашения между Израилем и ХАМАС.

Конфликт между Ираном и Израилем

Иран обвиняет Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Из-за угроз отомстить за это страна и ее созники готовятся к возможному обстрелу.

Накануне Politico сообщило, что Иран может пересмотреть планы по атаке на Израиль. Причиной этому является администрация США, которая пытается избежать нового конфликта на Ближнем Востоке.

При этом, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отмечал, что война на Ближнем Востоке существенно препятствует информационной работе Украины на международной арене.

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