Вечером во вторник, 18 марта, возле посольства Соединенных Штатов Америки в Москве начали демонтаж Z-инсталляций в поддержку войны против Украины.

Как сообщают российские Telegram-каналы, работы начались сразу после телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и кремлевского правителя Путина. На опубликованных видео можно увидеть перемещение надписей "ZVO" и "Мы вместе".

Уже после того, как ролики облетели сеть, Telegram-канал "Осторожно, новости" написал, что рабочие убирают буквы, чтобы "помыть их". В то же время у пресс-секретаря министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой другая версия: "Лампочки меняют. Чтобы виднее было".

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Путиным. Они была посвящена обсуждению прекращения огня на российско-украинском фронте.

Они обсудили возможность введения 30-дневного прекращения огня, в частности относительно атак на энергетическую инфраструктуру. Путин отказался от полного прекращения огня, но согласился на прекращение ударов по энергетике.

Трамп назвал разговор "хорошим и продуктивным", отметив, что они обсудили многие аспекты мирного соглашения, включая желание обеих сторон прекратить потери среди военных.

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