Украинский посол в Израиле посетовал на то, что после 24 февраля ни одна страна мира не ввела визы для украинцев, кроме Израиля.

Украинские власти рассматривают возможность приостановления безвизового режима для граждан Израиля в ответ на такое же решение этой страны, принятое в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в интервью изданию "Детали".

Он также сообщил, что несмотря на то, что срок пребывания украинцев в Израиле продлили на месяц, там сократили список родственников из Украины, которые имеют право приехать к израильским гражданам.

По его данным, в последнее время фиксируется серьезный отток украинцев из Израиля. Так, только за прошлый месяц страну покинули более 5 тыс. человек.

"Это израильское ноу-хау: ни одна страна в мире не додумалась вводить визы с украинцами после 24 февраля. А Канада и Ирландия, наоборот, в одностороннем порядке отказались от виз", – рассказал Корнийчук.

"И хорошо бы они касались всех вовлеченных в войну! Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Беларуси – тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИДе и в Офисе президента Украины мне говорят: такое – неприемлемо. Мы сейчас размышляем, не приостановить ли нам ответный безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует", – отметил украинский дипломат.

Кроме того, Израиль больше не рассматривает приглашения украинцев на лечение, хотя граждан России впускают без препядствий.

Как сообщал УНИАН, в марте Израиль ввел электронные разрешения на въезд для украинцев, приостановив безвизовый режим.

Вас также могут заинтересовать новости: