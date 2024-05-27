'Безумные и дикие идеи': Сийярто отличился резкими заявлениями об Украине

По его словам, европейские политики предлагают неприемлемые идеи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что среди европейского политикума звучат "все более безумные и дикие идеи" относительно Украины.

"У европейских политиков выходят все более безумные и более дикие идеи: отправка солдат в Украину, сбивание российских ракет над Украиной, ядерная война, европейская пехота, что еще дальше?" - написал Сийярто в Facebook.

Скандальный глава венгерской дипломатии также иронично добавил, что ему крайне интересно, какую "дикую идею" европейские политики придумают на сегодняшнем заседании Совета иностранных дел.

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Действия Венгрии в отношении войны в Украине

Как сообщал УНИАН, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против резолюции Совета Европы относительно безальтернативности мирного плана Украины.

По его словам, Совет хотел принять резолюцию, в которой хотел признать исключительно мирный план президента Владимира Зеленского как формулу мира, которую надо рассмотреть и поддержать. Однако Венгрия считает это недопустимым.

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