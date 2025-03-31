Президент США разозлился из-за попыток Путина затянуть переговоры по Украине.

Накануне президент США пригрозил ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть, если Россия и дальше будет уклоняться от заключения мира с Украиной. Озвученная угроза является "просто безумием", но потенциально может сработать, если в нее поверят. Об этом пишет обозреватель Reuters Клайд Рассел, который специализируется на азиатских товарных и энергетических рынках.

Он отмечает, что сегодня Индия и Китай остались двумя единственными странами, которые покупают значительные объемы российской нефти. Поэтому угрозы Трампа относительно вторичных санкций для импортеров российской нефти в значительной степени касаются этих двух стран.

По словам Рассела, теперь не только Россия, но также Индия и Китай должны разобраться, насколько серьезным является обещание Трампа обложить 25-50-процентной пошлиной их экспорт в США из-за покупки ими российской нефти.

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Обозреватель считает, что Путин действительно пойдет на значительные уступки Трампу, если поверит в подлинность этих угроз. Ведь речь идет о потенциальной потере двух последних покупателей российской нефти.

Индия находится в неудобном положении. С одной стороны премьер-министр страны Нарендра Моди как раз проводит кампанию по заискиванию к Трампу. С другой стороны Индия изрядно наживается на импорте российской нефти, покупая ее со значительными скидками. И резкая переориентация на других поставщиков может быть крайне болезненной для нее.

Наконец, в этой тройке Китай является тем, кто меньше всего склонен поддаваться на давление со стороны США. Например, он остается единственным, кто до сих пор покупает нефть у Ирана, несмотря на позицию США. Однако и для Пекина введение еще 50% пошлины на поставки товаров в Америку (в дополнение к уже введенным Трампом 20%) может спровоцировать "реальный уровень боли в его экономике".

По мнению обозревателя, в ближайшее время Россия, Индия и Китай будут действовать осторожно и пытаться выяснить, насколько серьезен Трамп в своих угрозах, и не было ли его заявление очередным "пузырем", который можно легко отбросить, как только у президента США изменится настроение.

Трамп угрожает России блокировкой нефтяного экспорта

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп в интервью журналистам заявил, что он "очень зол" на российского диктатора из-за того, что тот постоянно уклоняется от заключения хотя бы временного перемирия в Украине и выдвигает абсурдные предварительные условия. При этом Трамп пригрозил заблокировать экспорт российской нефти, введя санкции против стран, которые ее покупают.

"Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России. На всю нефть будет введен тариф в размере 25%, от 25 до 50 пунктов", - заявил Трамп.

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