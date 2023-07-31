В Саудовской Аравии планируется встреча представителей Украины, ее западных союзников и делегаций развивающихся стран, на которой будет обсуждаться формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечают в Офисе президента, на сегодня формулу мира поддерживают до пятьдесяти стран, а более ста сорока выразили свою поддержку Украине во время голосования знаковых для нас резолюций в ООН.

По моему убеждению, суть этой встречи - это попытка сблизить позиции стран ЕС и НАТО со странами не западными, или странами так называемого глобального Юга. Страны ЕС и НАТО пытаются привлекать тех, кто держит формальный нейтралитет, не присоединялся к санкциям, и сблизить их позиции с украинской и стран-партнеров.

Саудовцам сейчас выгодно позиционировать себя одним из ключевых посредников, то есть для них это вопрос имиджа

Первая встреча в Копенгагене (встреча советников глав государств, которая состоялась в отношении формулы мира Зеленского), по моему мнению, не дала никаких результатов. И сейчас пытаются второй раз.

На этот раз местом проведения выбрали Саудовскую Аравию. И, мне кажется, этот выбор не случаен.

Во-первых, саудовцам сейчас выгодно позиционировать себя одним из ключевых посредников, то есть для них это вопрос имиджа.

Во-вторых, я думаю, выбрали Саудовскую Аравию с надеждой, что туда приедут китайцы. Ведь в Копенгаген представителей КНР тоже приглашали, но они не приехали. Так что, думаю, возможно, сейчас, если их пригласят саудовцы (а у них тесные отношения с Пекином), то китайцы тоже будут. А это важно для того, чтобы консолидировать позицию глобального Юга.

Задачей максимум этой встречи является увеличение количества сторонников формулы мира

Для того, чтобы успешно сдерживать Россию, нужно, чтобы к санкциям присоединялась другая половина мира, которая пока держит нейтралитет и имеет хорошие отношения и с Российской Федерацией, и с Китаем. При этом, Китай имеет вес в этой части мира. Нейтральные страны на него ориентируются, то есть китайцы имеют влияние. Поэтому идея состоит в том, что, если Китай захочет помогать Украине, то и другие, возможно, тоже, а также можно повлиять на позицию РФ.

Задачей максимум этой встречи является увеличение количества сторонников формулы мира, или, скорее, уменьшение количества союзников России, следовательно, уменьшение для Российской Федерации дипломатического коридора. Но к (антироссийской) коалиции эти страны никогда не присоединятся по идеологическим причинам.

Илия Куса, международный аналитик, эксперт по международной политике и ближневосточному аналитическому центру "Украинский институт будущего"