Эксперт уверен, что в течение года Германия примет важные решения по поддержке Украины.

Если Соединенные Штаты не будут оказывать Украине поддержку в войне с Россией, то европейские страны смогут взять на себя это бремя, но в таком случае крайне важно участие Германии. Об этом сказал в интервью "Радио Свобода. Европа" британский эксперт по обороне и безопасности Майкл Кларк.

"С Германией европейские страны, безусловно, могут это сделать. Без Германии будет очень трудно. Но я подозреваю, что Германия вернется к более полному участию, поскольку канцлер испытывает все большее давление со стороны собственной коалиции; он сталкивается с возможностью краха правительства, если он не займет более твердую позицию, и, конечно, он волнуется, что окажется под угрозой краха, если это сделает".

В то же время, отмечает Кларк, немецкий канцлер Олаф Шольц должен решить эту дилемму в ближайшее время.

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"Если бы мне пришлось угадывать - а сейчас это лишь предположение - я думаю, что Германия переступит больше порогов и сильнее присоединится к европейскому ответу в течение года. Но если они этого не сделают, то европейцам будет очень трудно заменить американское финансирование, твердую сталь и оружие, которые может предоставить Америка. Важна политическая поддержка, важны деньги. Но в конце концов снаряды, танки и тяжелый металл выигрывают войну", - отмечает эксперт.

Он также рассказал, что Запад в войне в Украине преследует две цели. С одной стороны, необходимо, чтобы Россия проиграла, хотя здесь могут быть варианты - восстановление Украиной контроля над всеми своими границами с 1991 года или над границами с момента вторжения в 2022 году.

"Но идея заключается в том, что Россию надо победить. Я имею в виду, что это смысл. Это первый принцип".

В то же время, по его словам, второй принцип заключается в том, что войну нужно сдерживать. Именно поэтому Европа не желает начинать всеобщую войну против России.

"Мы не спорим с Россией как страной. И мы точно не намерены уменьшать Россию или вторгаться в нее или что-то подобное. Итак, второе требование - это сдерживание", - отметил он.

В то же время, подчеркивает Кларк, для достижения этих целей Западу нужно лидерство, и раньше эту позицию брали на себя США. Но сейчас Штаты отстранились, поэтому главенство делят между собой Франция, Германия и Соединенное Королевство. Однако сейчас все три крупных лидера слабы внутри своих стран и они не достигли согласия между собой.

"Проблема в том, что нет источника настоящего лидерства. Когда американцы берут на себя лидерские роли, эти трое не имеют такого большого значения... Но США нет. Это снова возлагает бремя на этих троих, и они не могут ничего предложить на данный момент, или они не могут предложить достаточно, чтобы создать импульс для Европы, чтобы двигаться вперед как объединенный континент", - отметил эксперт.

Позиция Германии в войне в Украине

Как писали СМИ, нежелание канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине ракеты Taurus все больше раздражает союзников и многих немецких политиков, которые считают это опасной слабостью.

Журналисты отмечали, что ирония заключается в том, что Германия сейчас является крупнейшим донором оружия для Украины, но при этом отмечает сокрушительной критики отовсюду из-за "избытка страха и нехватки стратегического видения".

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