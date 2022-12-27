Перелетные птицы напугали южнокорейских военных, которые и так на взводе из-за Северной Кореи.

Южнокорейские военные подняли по тревоге боевую авиацию и несколько сухопутных подразделений из-за появления в небе "северокорейского беспилотника", который в итоге оказался просто стаей птиц. Об этом сообщил в своем репортаже южнокорейский телеканал KBS News.

После полудня 27 декабря военные радары зафиксировали неизвестный объект, который летел со стороны Северной Кореи в районе острова Канхва. Цель идентифицировали как беспилотный летательный аппарат КНДР.

Поскольку за день до этого северные корейцы запустили пять дронов в сторону Южной Кореи, в этот раз южные корейцы решили снова поднять в воздух истребители и вертолеты для перехвата цели. Также в боеготовность привели наземные подразделения и оповестили население прилегающих территорий о возможной опасности.

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"Однако, когда мы догнали и проверили, не дрон ли это, оказалось, что это не дрон, а стая птиц", – заявили южнокорейские военные и отметили, что маленький дрон на радаре плохо отличим от стаи птиц.

Ситуация на границе КНДР и Южной Кореи

Разделенный на два государства Корейский полуостров уже более 70 лет остается одной из самых потенциально опасных точек на планете.

Северная Корея регулярно проводит учебные пуски своих баллистических ракет, чем всякий раз вызывает обеспокоенность соседних Южной Кореи и Японии.

С некоторых пор стали фиксироваться провокации КНДР с использованием беспилотников. 26 декабря как раз произошел очередной такой инцидент, из-за которого Южная Корея была вынуждена поднять в воздух боевую авиацию.

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