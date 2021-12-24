Страна также инвестирует 100 миллионов евро в исследования в области ядерной энергетики.

Правительство Бельгии согласилось закрыть все свои атомные электростанции к 2025 году.

Также в правительстве решили оставить открытой возможность продления срока службы двух реакторов, при условии, что страна не сможет обеспечить энергоснабжение при помощи других источников энергии. Об этом сообщает Reuters.

Почти половину производства электроэнергии в стране обеспечивают две атомные станции с семью реакторами, которые эксплуатирует французская энергетическая компания Engie.

"После ночных переговоров министры пришли к компромиссу, согласно которому последняя существующая атомная электростанция должна быть закрыта в 2025 году", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Бельгии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19 (видео)Таким решением Бельгия хочет присоединиться к другим странам, таким как Германия, которые также постепенно отказываются от этой технологии.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро не исключает, что некоторые ядерные реакторы могут работать дольше, но добавил, что это "очень маловероятно".

Бельгия также инвестирует 100 миллионов евро (113 миллионов долларов) в течение четырех лет в исследования в области ядерной энергетики, уделяя особое внимание модульным реакторам меньшего размера и, возможно, сотрудничеству с Францией и Нидерландами.

Запланированный ядерный выход начнется с закрытия одного реактора 1 октября 2022 года. Вывод из эксплуатации, включая удаление всех радиоактивных материалов и снос зданий, должен быть завершен к 2045 году.

Напомним, в Украине будут построены два атомных энергоблока по новой американской технологии. НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse уже подписали меморандум о начале строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

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