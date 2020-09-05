Студентам инкриминируется участие в несанкционированном массовом мероприятии.

В Минске освободили студентов, задержанных сегодня на акции солидарности.

Об этом сообщает белорусское отделение Радио Свобода .

Отмечается, что пресс-секретарь МВД Наталья Ханусевич сообщила корреспонденту радиостанции, что у нее нет точной информации о задержанных сегодня студентах. Она также не смогла подтвердить, был ли кто-либо из них ранен во время задержания, но подтвердила, что сегодня были задержаны около 30 человек. Среди задержанных была одна девушка.

Студентам инкриминируется участие в несанкционированном массовом мероприятии. Освобожденным сообщили, что суд состоится на следующей неделе.

Читайте также"Надели на голову маску и вывезли к границе": оппозиционерку Ковалькову насильно выдворили из Беларуси

Акция солидарности с арестованными 4 сентября студентами Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) началась сегодня утром в центре Минска. Около полудня участников акции начали задерживать.

Также сегодня в Минске прошел женский марш, в котором приняли участие около 10 тис. человек. Женщины призывали власти привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении участников акций против нечестных выборов.

Во время марша силовики задержали оператора телеканала «Белсат» Максима Калитовского, журналистку «Белсат» Елену Дубовик, а также нескольких парней. Женщины пытались их отбить, но безуспешно. Во время марша к журналистам подходили милиционеры и проверяли их аккредитацию.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановськой, и другого члена Координационного совета - Сергея Дилевского - задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева