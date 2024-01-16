Они должны будут знать структуру армии США и Великобритании.

В Беларуси для учеников 10-11 классов ввели новый предмет - "Военный перевод". Утвержденный Министерством образования документ опубликован на портале правовой информации Беларуси.

Указывается, что учебная программа факультативных занятий должна сформировать у учащихся профессиональные навыки и умения военного переводчика, а также помочь им приобрести знания по структуре Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

По итогам обучения школьники должны будуть знать военную терминологию и аббревиатуры, классификацию военно-топографических карт, а также общие сведения об американской и британской армиях и их вооружении.

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Также их обучат читать содержание боевых документов и передавать их суть, переводить с английского на русский военные и военно-технические тексты, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного, а также определять по знакам различия военнослужащих вооруженных сил США и Великобритании, их принадлежность к званиям и категориям.

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