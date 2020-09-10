При этом, ранее главы МИД стран ЕС выразили принципиальную поддержку введению ограничений против режима Лукашенко.

Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Беларуси за нарушения на президентских выборах и насилия в отношении протестующих, несогласных с их результатами.

Как пишет издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на свои источники, Кипр требует ввести аналогичные санкционные меры против Турции.

Никосия хочет ввести санкции против Анкары из-за ее планов по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье недалеко от берегов острова Кипр. Как отмечает Frankfurter Allgemeine, Кипр и Греция давно призывают ЕС более жестко реагировать на эти действия Турции, считая их незаконными.

Читайте такжеПослы стран ЕС в Беларуси приехали домой к писательнице Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста (фото)

Как пишет немецкое издание, в конце августа министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис на заседании глав МИД ЕС косвенно пригрозил ветировать санкции. "Мы не хотим, чтобы были двойные стандарты", - сказав он, отвечая на вопрос, согласится ли его страна на санкции против Беларуси без новых санкций против Турции.

При этом, в середине августа главы МИД стран ЕС выразили принципиальную поддержку введению ограничений против режима Лукашенко за нарушения на выборах президента и силовые действия против оппозиции.

За этот месяц в ЕС работали над списком белорусских чиновников, в отношении которых должны будут ввести санкции. Всего в списке - около 40 человек. По данным СМИ, одним из главных вопросов, над которым спорили в Европе - вводить ли персональные санкции непосредственно против Александра Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий