Президент США отреагировал на российские "безответственные угрозы применить ядерное оружие".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что нужно не допустить развязывания ядерной войны в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден заявил во время выступления на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент США настойчиво призвал каждое государство вновь подтвердить приверженность укреплению режима нераспространения ядерного оружия с помощью дипломатии.

Видео дня

"Что бы ни происходило в мире, Соединенные Штаты готовы соблюдать критические меры по контролю над вооружениями. В ядерной войне нельзя выиграть, и она никогда не должна быть развязана", - подчеркнул Байден.

Он сказал, что все пять постоянных членов Совета безопасности ООН подтвердили это обязательство в январе.

"Но сегодня мы видим тревожные тенденции. Россия избегает идеалов нераспространения, которые поддержаны каждой другой страной на десятой конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия. И снова, как я сказал сегодня, они делают безответственные угрозы применить ядерное оружие", - подчеркнул Байден.

Как сообщал УНИАН, Байден отмечает, что проведение российскими захватчиками псевдореферендума на оккупированных украинских территориях - это серьезное нарушение Устава ООН.

"Только сегодня президент Путин сделал открытые ядерные угрозы против Европы, безрассудно презирая обязательства по режиму нераспространения (ядерного оружия). Теперь Россия призывает большее количество солдат присоединиться к боевым действиям, и Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать части Украины - это чрезвычайно серьезное нарушение Устава ООН", - подчеркнул Байден.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе. Также Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ. Путин отметил, что это не блеф.