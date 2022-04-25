Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах.
Об этом он написал в Twitter.
В своем посте президент США отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Францией в вопросе поддержки Украины.
"Поздравляю Эммануэля Макрона с его переизбранием. Франция - наш давний союзник и ключевой партнер в решении глобальных проблем. Я рассчитываю на наше дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменению климата", - написал Байден.
Напомним, что ранее Макрона поздравил Владимир Зеленский, назвав французского президента большим другом Украины.