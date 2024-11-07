Есть также 6 млрд долларов неиспользованного финансирования, напомнил Несвитайлов.

После победы Дональда Трампа на выборах действующий президент США Джо Байден все еще может сделать две важные вещи для Украины. Об этом рассказал политолог Максим Несвитайлов.

"Сейчас для нас появилась прекрасная перспектива, что Джо Байден наконец-то решится на какие-то решительные шаги. Реальных полномочий у него остается не так много. Но есть более 6 млрд долларов", – добавил он в эфире программы "Україна сьогодні" на телеканале 2+2.

Отмечается, что в этих 6 миллиардах около 4 млрд долларов могут быть использованы по программе президентского изъятия, когда президент может забрать различное оружие со складов вооруженных сил США на эту сумму. Еще около 2 млрд могут направить на контракты на изготовление нового оружия.

"Это то, что ему никто не может сейчас помешать сделать. Второй момент – дать наконец-то то проклятое разрешение бить дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации. Это может еще сделать Байден – это те полномочия, которые у него есть по украинскому вопросу. Передать оружие и заключить контракты на поставку еще на 2 миллиарда – это он может сделать, может дать разрешение бить дальнобойным оружием вглубь РФ. Конгресс его уполномочил на это, решение было исключительно за ним", – пояснил Несвитайлов.

Выборы в США и помощь Украине

После того, как на выборах в США победил республиканец Дональд Трамп, в администрации Джо Байдена готовятся срочно предоставить Украине помощь в сфере безопасности на более 6 млрд долларов, которые остались от одобренного в апреле финансирования в размере 61 млрд долларов.

Отмечается, что у действующего президента хотят сделать это до инаугурации Дональда Трампа. Она должна состояться в январе.

Издание Politico писало, что одним из главных препятствий для быстрой реализации этой помощи является то, что США могут отправлять только то оборудование, которое уже есть в запасах американской армии. Издание акцентирует, что обычно нужны месяцы, чтобы боеприпасы и оборудование попали в Украину после объявления пакета помощи. Поэтому все, что будет развернуто в ближайшие недели, скорее всего, не прибудет в полном объеме до начала работы администрации Трампа, а следующий лидер может остановить поставки еще до того, как они окажутся на месте.

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