В 2013–2016 годах этот кандидат возглавлял Центральное командование вооруженных сил США.

Демократ Джо Байден, который предварительно побеждает на президентских выборах США, намерен назначить на пост главы Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина.

Читайте такжеБайден пообещал самое расово разнообразное правительство в историиОб этом сообщили источники Politico и The Associated Press. Он может стать первым афроамериканцем на этом посту.

Переходная команда Байдена сообщила, что демократ назовет имена главы Минобороны и членов экономического блока до конца недели, передает kommersant.

Кто такой Ллойд Остин

Остину 67 лет. В 2013–2016 годах он возглавлял Центральное командование вооруженных сил США.

Выборы президента США

Выборы в США прошли 3 ноября, официально итоги не объявлены. По подсчетам крупнейших СМИ, победу одержал Байден. Дональд Трамп не признает победу демократа, но при этом согласовал процедуру передачи власти.

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Автор: УНИАН