По словам Байбы Браже, русский язык не должен быть единственным для общения среди водителей в Латвии.

Глава министерства иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на водителя сервиса Bolt из-за его общения на русском языке и незнания других языков. Как ей стало известно, мужчина оказался украинцем. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Министр рассказала, что инцидент произошел 14 декабря, когда она ехала в старую часть Риги. По словам Браже, водитель Александр "не говорил ни слова по-латышски".

Дипломат добавила, что водитель также не общался на английском, французском, украинском, нидерландском или немецком - только на русском.

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В то же время компания Bolt в комментарии под ее сообщением написала, что пользоваться сервисом могут только водители, которые имеют удостоверение, выданное Дирекцией автомобильного транспорта. Такое удостоверение требует знания государственного языка на уровне не ниже B1.

Позже Браже обнародовала часть переписки со службой поддержки Bolt, где ей рассказали, что водитель является "независимым партнером".

В свою очередь 18 декабря дипломат сообщила, что ей звонил представитель компании и отметил, что водитель является украинцем, поэтому и не владеет латышским языком. Однако она подчеркнула, что русский язык не должен быть единственным для общения среди водителей в Латвии.

Языковые скандалы в Украине

Ранее украинская певица Анастасия Приходько публично вступилась за русский язык. Она заявила, что те, кто поднимает языковой вопрос в Украине, пытаются разъединить народ.

Также сообщалось, что в Киеве мужчины напали на девушку, которая сделала им замечание о русском языке. На ее просьбу говорить на украинском они отреагировали агрессивно, начали глумиться и выражать пренебрежение к украинскому языку.

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