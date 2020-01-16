Из арсенала американских B-52 вычеркнули ядерные бомбы

Единственным ядерным оружием, которое дозволено нести этим самолетам, остается ракета воздушного базирования AGM-86B.

Руководство ВВС США подтвердило информацию о том, что знаменитым американским бомбардировщикам B52H больше не разрешается нести гравитационные ядерные бомбы.

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Как сообщает The Drive единственным ядерным оружием, которое дозволено нести этим самолетам, остается ракета воздушного базирования AGM-86B с боеголовкой W80-1. В будущем на смену ей должна прийти новая ракета малой заметности, которую разрабатывают по программе LSRO.

Ранее эксперты обратили внимание на то, что в инструкции ВВС США 91-111 (сентябрь 2019 года), посвященной правилам безопасности для стратегических бомбардировщиков, изменился список одобренной конфигурации вооружения для B52H. В частности, из него пропали гравитационные ядерные бомбы B61-7 и B83-1.

Инструкция также содержит информацию об утвержденном оружии для более современного бомбардировщика-невидимки B-2.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США в ближайшее время могут получить новую версию легендарного стратегического бомбардировщика B-52. Новая модель будет иметь название B-52J и она заменит на службе старые самолеты, которые американские военные получили еще во времена Холодной войны.