В Либеральной партии говорят, что в этом регионе Путину не рады.

Индонезия не планирует предоставлять Российской Федерации разрешение на базирование ее военных самолетов на своей территории.

Как передает The Guardian, об этом после разговора со своим индонезийским коллегой Джафри Джамсоеддином заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. "Он сказал мне в самых четких выражениях, что сообщения о перспективе полетов российских самолетов из Индонезии просто не соответствуют действительности", - рассказал он.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сказал, что сейчас правительство ищет дополнительную информацию о сообщениях, которые появились в СМИ. Он подчеркнул, что страна не хочет российского влияния в этом регионе:

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"У нас есть позиция, которая заключается в следующем: мы стоим на стороне Украины, мы рассматриваем Владимира Путина как авторитарного лидера, который нарушил международное право и посягает на суверенитет народа Украины".

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон заявил, что кремлевскому правителю Путину здесь "не рады", поскольку военное присутствие РФ дестабилизирует ситуацию в юго-восточной Азии. По мнению аналитиков, российский запрос является геополитически рискованным, поэтому его вряд ли одобрят.

Российские самолеты в Индонезии

В этом месяце появились сообщения о том, что Россия обратилась к Индонезии с просьбой разместить свои стратегические военные самолеты на авиабазе Манухуа на острове Биак в провинции Папуа, примерно в 1300-1400 километрах от австралийского Дарвина.

По данным СМИ, Москва подала запрос на использование этой базы сразу после встречи министров обороны Сергея Шойгу и Сджафри Джамсоеддина.

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