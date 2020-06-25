Почти у трети пилотов в Пакистане поддельные лицензии и нет опыта полетов - министр

По словам пакистанского министра, 262 из 860 действующих пилотов не сдавали сами экзамен, а платили третьим лицам.

Почти у 30% пилотов в Пакистане поддельные лицензии и нет права осуществлять полеты.

Об этом сообщил министр авиации страны Гулам Сарвар Хан во время презентации результатов расследования причин авиакатастрофы Airbus A320 компании Pakistan International Airlines в Карачи, пишет НВ со ссылкой на CNN.

По словам пакистанского министра, 262 из 860 действующих пилотов не сдавали сами экзамен, а платили третьим лицам, чтобы экзамен сдали от их имени.

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"У них нет опыта полетов", - подчеркнул Хан.

В то же время, министр не уточнил, имели ли два пилота аварийного рейса поддельные лицензии.

По данным расследования, во время полета пилоты разговаривали о коронавирусе и неоднократно игнорировали предупреждения авиадиспетчеров.

Напомним, 22 мая пассажирский самолет Airbus 320 Пакистанских международных авиалиний, следовавший по маршруту Лахор - Карачи, потерпел крушение у международного аэропорта Джина в Карачи. Самолет упал на жилые дома, в результате чего разрушено не менее пяти-шести домов. По последним данным, погибли 97 человек.

До сих пор неизвестно, сколько среди погибших жителей домов, в которые врезался лайнер. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сообщалось, что спасателям удалось извлечь из-под завалов по меньшей мере 40 тел.

В Пакистанских международных авиалиниях заявили, что пилот перед катастрофой сообщил о технических неисправностях. Всего на борту находились 107 человек.

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