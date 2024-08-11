Мужчина рассказал, как ему удалось чудом спастись.

Бразилец опоздал на авиарейс, перепутав стойку регистрации. Позже стало известно, что самолет, который он пропустил, потерпел крушение, в результате чего все пассажиры и члены экипажа погибли. Об этом Адриано Ассис рассказал в интервью TV Globo, передает Bild.

По словам мужчины, он завершил свою смену в больнице, а затем отправился в аэропорт Каскавела. Самолет, на который он хотел сесть, должен был приземлиться в крупнейшем аэропорту страны Сан-Паулу-Гуарульос. Однако в пятницу в Гуарульос летел не только ATR-72 авиакомпании с VoePass, но и самолет LATAM Airlines.

"Я прибыл к стойке регистрации LATAM в 9:40 утра, но она была закрыта", - отметил он в интервью. Видео дня

После чего он ждал, пока откроется стойка и спокойно пил кофе. Уже через час мужчина понял, что ждал не у той стойки регистрации, поэтому поспешил к стойке VoePass, но посадка уже закончилась. Ассис попросил сотрудника авиакомпании пропустить его на борт, однако тот отказался.

Мужчина добавил, что после этого еще спорил с работником, однако он был непреклонен.

"Он спас мне жизнь", - рассказывает Ассис со слезами на глазах.

Известно, что самолет потерпел крушение через 90 минут после взлета. На видео, которое сделали очевидцы, видно, как воздушное судно на огромной скорости врезается в землю. Ни у кого из пассажиров не было шансов выжить.

Авиакатастрофа в Бразилии - что известно

Как писал УНИАН, 9 августа в Бразилии в районе города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass. Известно, что на борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека, из которых 4 члена экипажа.

Также позже была названа вероятная причина авиакатастрофы в Бразилии. По словам пилотов, причиной аварии стало обледенение крыльев. Местные летчики, которые пролетали в районе аварии в тот день, фотографировали обледеневшие стекла своих кабин.

Отмечается, что сильное обледенение увеличивает вес самолета, из-за чего смещается центр тяжести, поэтому он становится неуправляемым. Кроме того, лед может вывести из строя датчики и подвижные части самолета, в частности закрылки.

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