Оккупанты потеряли еще один рынок, где могли покупать импорт и сбывать свои товары.

Австралийская Australia Post остановила почтовый обмен с Россией из-за ее военной агрессии в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Australia Post присоединилась к ряду стран, остановивших почтовый обмен с Россией. Это означает, что оккупанты потеряли еще один рынок, где могли покупать импорт и сбывать свои товары. Кроме того, прекращение сотрудничества повлияет на доходность национального почтового оператора России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка сотрудничества с другими почтами наносит удар экономике РФ.

"Поэтому благодарим наших партнеров, которые присоединились к борьбе с агрессором. Пусть их решимость вдохновит и других партнеров", - добавили в пресс-службе "Укрпочты".

Ранее сообщалось, что компания-владелец популярных магазинов одежды полностью ушла из РФ.

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