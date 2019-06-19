Atlantic Council: Украина с помощью США может победить Россию из-за одной слабости

Новому украинскому президенту придется вести сразу две битвы: внешнюю и внутреннюю, — и при поддержке Запада он может победить в обоих.

В то время, как Россия добивается ослабления НАТО, Евросоюза и США, западному союзу демократий нужно дать отпор агрессии Кремля. И место, где нужно это сделать – Украина. Об этом заявил бывший посол США в Киеве и директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст в Конгрессе, выступая перед членами Комитета Сената по вопросам иностранных дел.

Россия незаконно аннексировала Крым в начале 2014 года, а затем развязала войну на Донбассе. И хотя западная поддержка Украины была существенной и важной, по словам Хербста, она «не была настолько гибкой и эффективной, как следовало бы», - говорится в статье Atlantic Council.

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Бывший посол подчеркнул, что украинская военная борьба против России заслуживает особой поддержки Запада.

«Киев смог в битве загнать вторую в мире военную силу в тупик», - пояснил Хербст, добавив, что на Донбассе развернуты сейчас 2,5 тысячи российских солдат, в распоряжении которых – 450 танков и более 700 единиц артиллерии. И хотя линия фронта исчезла из поля внимания международного сообщества, там не было ни одного мирного дня с момента начала российской агрессии весной 2014 года.

«Более 13 тысяч украинцев погибли в этой войне. Москва надеется, что постоянное давление на Украину заставит ее правительство отказаться от построения демократического и открытого общества, ориентированного на Запад. Пока что Кремль не достиг успеха», - сказал Хербст.

Он пояснил, что у России есть серьезная слабость в войне против Украины. Потому что «российский народ четко дал понять, что он не хочет, чтобы российские войска воевали против Украины».

«Это означает, что Владимиру Путину приходится скрывать потери и держать их количество на низком уровне», - пояснил экс-посол. А это означает, что Запад может помочь украинской армии сделать цену дальнейшей агрессии для российских сил слишком высокой для Кремля.

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«Западная военная поддержка, особенно передовые оборонительные системы, такие как Javelin, свели к нулю российское преимущество в танках», - подчеркнул Хербст и похвалил администрацию Дональда Трампа за решение передать противотанковые системы Украине.

По его словам, теперь Вашингтон должен пойти дальше и обеспечить Киев прибрежными радарами, быстрыми боевыми катерами Mark V и противокорабельными ракетами Harpoon. С ними Украина сможет сдержать провокации Кремля в море. Бывший посол США также подчеркнул, что санкции тоже могут быть очень важным инструментом для западных правительств, чтобы усмирить Москву. Ведь российская экономика слаба и зависима от экспорта энергоносителей. Из-за этого она очень чувствительна к экономическому давлению. До сих пор введенные санкции Запада сокращали ежегодный рост ВВП России на 1,5%.

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Однако, по мнению Хербста, санкции нужно сделать более существенной частью американской политики. Ведь после того, как Россия атаковала украинские корабли в Азовском море в 2018 году, экономическое наказание ее за это со стороны американского правительства наступило «слишком поздно и было слабым». Поэтому экс-посол США поддержал законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», который очерчивает новые и потенциальные санкции против России, если она продолжит вмешиваться в выборы в США, попытается закрыть движение судов в Азовском море и продолжит кибератаки. Принятие законопроекта «может укрепить нашу политику санкций». В придачу к этому Хербст призвал США сделать больше для того, чтобы убедить европейских союзников, а в частности Германию, отказаться от проекта «Северный поток-2». Этот трубопровод позволит Кремлю обойти в поставках газа в Украину и даст «геополитический рычаг влияния на страны в Восточной Европе».

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Экс-посол США посоветовал Конгрессу рассмотреть введение санкций против компаний, которые предоставляют ключевую техническую помощь в сооружении «Северного потока-2». Это может ускорить процесс закрытия проекта. Он добавил, что новая западная помощь очень важна для Украины. Поскольку ее новому президенту Владимиру Зеленскому придется вести сразу две битвы.

«Зеленскому нужно одержать победу сразу в двух крупных сражениях: против агрессии Кремля и против внутренних заинтересованных сторон, которые блокируют реформы. С помощью США и ЕС он может одержать победу на обоих фронтах. Конгресс должен продолжать выполнять свою роль в обеспечении поддержки», - подчеркнул Хербст.