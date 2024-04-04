Представитель Генерального секретаря говорит, что ответил бы иначе.

В Организации Объединенных Наций объяснили свое заявление о том, что они осуждают атаку беспилотных летательных аппаратов на Татарстан.

"Я неправильно услышал вопрос. Если бы спросили еще раз, я так бы не ответил", - сказал представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик в комментарии Голосу Америки.

Он также отметил, что организация имеет четкую позицию в этом вопросе: "Мы хотим, чтобы был положен конец этому конфликту в соответствии с соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи, международного права и территориальной целостности Украины", - добавил представитель.

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Атака на Татарстан и реакция на нее: последние новости

Напомним, 2 апреля беспилотники атаковали Татарстан. Эта атака продемонстрировала, что Украина имеет дроны, которые могут преодолеть более 1200 километров.

Под ударом оказалась особая экономическая зона "Алабуга", где находится завод по производству и сборке БПЛА типа "шахед", а также российский нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.

Вечером в ООН, комментируя эту атаку, призвали "прекратить нападения на гражданское население и инфраструктуру".

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом поблагодарил "различные международные организации, которые постоянно что-то осуждают".

"Для того, чтобы понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает", - сказал он.

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