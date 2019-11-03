Известный российский журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Аркадий Бабченко подтвердил, что уехал из Украины и отметил, что обещал сделать это еще полгода назад.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко уехал из Украины.

Об этом сообщил журналист Евгений Киселев в своей авторской программе "Понауехавшие", опубликованной на YouTube-канале "Кисельные берега".

Один из зрителей в комментариях к видео задал вопрос о том, почему в программе не было журналиста Аркадия Бабченко. "К сожалению, Бабченко уехал из Украины - возможно, насовсем. Уж не знаем, почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", - ответил Киселев.

Сегодня, 3 ноября, Аркадий Бабченко на странице в Facebook подтвердил, что он уехал из Украины.

Журналист напомнил, что обещал уехать из страны в случае победы на выборах президента Украины не того кандидата.

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"Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? "Если Украина выберет "кандидата Х" - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране - я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал. В чем проблема? Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен. Портнов приехал - Бабченко уехал", - пишет Бабченко.

"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек", - добавил Бабченко.

Напомним, Бабченко выступает с критикой путинского режима и осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины. Из-за угроз он был вынужден покинуть Россию и уехал сначала в Чехию, а с февраля 2017 проживал в Украине.

29 мая 2018 года было совершено якобы покушение на Бабченко. Неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ и ГПУ. Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.