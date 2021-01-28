Депутаты парламента Великобритании призвали правительство королевства заморозить активы российского олигарха Романа Абрамовича, которому принадлежит футбольный клуб "Челси". Кроме того, они предлагают сделать то же самое с британскими активами еще одного миллиардера из России Алишера Усманова.
Так они предлагают ответить на отравление и арест оппозиционера Алексея Навального,- пишет The Times.
Министр иностранных дел Великобритании Венди Мортон в ответ на призывы парламентариев пояснила, что ее правительство "рассматривает все возможные варианты" действий. В прошлом году МИД королевства обложил санкциями шесть россиян, которые были признаны причастными к покушению на жизнь Навального. После того соратники опозиционера опубликовали список из восьми человек, которых они считают связанными с Кремлем. Они требуют, чтобы страны Запада заблокировали активы этих россиян.
Читайте такжеAtlantic Council: У Украины есть веские причины не доверять НавальномуУсманова считают седьмым богатейшим человеком в Британии. Его состояние оценивается в 11,7 миллиардов фунтов стерлингов. Абрамович с 10,2 миллиардами фунтов на 12 месте британских богачей. Во время дебатов в Палате общин депутат от Либерально-демократической партии Лейла Моран заявила: правительство должно дать гарантии, что будет рассматривать введение санкций против любого "не зависимо от богатства и положения". В частности, британское правительство должно серьезно отнестись к обвинениям в адрес двух российских олигархов.
Протесты в России
- В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.
- Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.
- В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.
- В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.
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