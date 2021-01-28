В британском МИДе пообещали рассмотреть "все возможные варианты".

Депутаты парламента Великобритании призвали правительство королевства заморозить активы российского олигарха Романа Абрамовича, которому принадлежит футбольный клуб "Челси". Кроме того, они предлагают сделать то же самое с британскими активами еще одного миллиардера из России Алишера Усманова.

Так они предлагают ответить на отравление и арест оппозиционера Алексея Навального,- пишет The Times.

Министр иностранных дел Великобритании Венди Мортон в ответ на призывы парламентариев пояснила, что ее правительство "рассматривает все возможные варианты" действий. В прошлом году МИД королевства обложил санкциями шесть россиян, которые были признаны причастными к покушению на жизнь Навального. После того соратники опозиционера опубликовали список из восьми человек, которых они считают связанными с Кремлем. Они требуют, чтобы страны Запада заблокировали активы этих россиян.

Читайте такжеAtlantic Council: У Украины есть веские причины не доверять НавальномуУсманова считают седьмым богатейшим человеком в Британии. Его состояние оценивается в 11,7 миллиардов фунтов стерлингов. Абрамович с 10,2 миллиардами фунтов на 12 месте британских богачей. Во время дебатов в Палате общин депутат от Либерально-демократической партии Лейла Моран заявила: правительство должно дать гарантии, что будет рассматривать введение санкций против любого "не зависимо от богатства и положения". В частности, британское правительство должно серьезно отнестись к обвинениям в адрес двух российских олигархов.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань