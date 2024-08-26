Он пояснил, что, пользуясь именно Telegram, оккупанты и их приспешники были уверены в безопасности переписки определенного типа.

Арест основателя Telegram Павла Дурова произвел эффект взрыва в РФ, где начали делать панические заявления, в частности, по применению популярного ресурса в так называемой "СВО" - по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, от Telegram в России зависят даже генералы и представители криминалитета.

"Думаю, что россиянами используется Telegram активно, даже активнее чем WhatsApp и Signal при переписке. На уровне, когда они уверены, что эта переписка не будет раскрыта кем-то другим, чем представителем, например российских силовых структур, хотя и здесь есть вопросы...", - сказал Коваленко в эфире телемарафона.

Он пояснил, что, пользуясь именно Telegram, оккупанты и их приспешники были уверены в безопасности переписки определенного типа.

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"Но в целом, если этот контроль будет осуществлен по другому каким-то структурам, силовым структурам других стран, то безусловно, для россиян это может быть кризисом. Потому что, что ее генералитет, что ее криминальные структуры, что их другие представители... - они все масштабно были зависимы именно от Telegram. Поэтому это (задержание Дурова - УНИАН) является для них большой паникой", - считает Коваленко.

Задержание Дурова - детали

Вечером 24 августа французские спецслужбы задержали Павла Дурова, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. По данным TF1, основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет заключения во Франции.

Заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк предположил, что речь может идти за попытку Дурова разорвать связи с ФСБ и российским диктатором Владимиром Путиным. Демедюк отметил, что этот арест может быть частью плана Дурова, который является невероятно умным и осторожным человеком. То есть, полностью осознавал, что является преследуемым лицом во Франции, но сознательно выбрал передышку в этой стране.

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