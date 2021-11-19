Каждому сотруднику выплатят около 1200 долларов

Всемирно известная компания Apple должна выплатить своим рабочим 30 миллионов долларов за нарушение законодательства США. Причиной иска стали очереди во время проверок на входе в офис.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Каждый сотрудник, когда приходил в офис, вынужден был показать службе безопасности свои личные вещи. При этом на выходе проверяли даже телефоны, чтобы рабочие не вынесли секретную информацию.

Сотрудники стояли в очередях на проверку от 5 до 25 минут, поэтому люди собрались и подали коллективный иск, чтобы им выплатили средства за потраченное в очереди время. Рассмотрение дела длилось аж восемь лет, а Apple, не желая платить компенсации, предлагали просто не брать на работу ни личные вещи, ни iPhone

Читайте такжеРемонт на дому от Apple: владельцы iPhone и Mac смогут чинить свои гаджеты самостоятельноСуд напомнил компании цитату ее владельца Тима Кука: "iPhone настолько интегрирован и неотъемлем от нашей жизни, что вы не подумаете выйти без него из дома". В связи с этим суд в своем решении указал, что заявление компании о ненужности смартфона прямо противоречит ее же убеждениям.

Сначала решение приняли в пользу компании, но после апелляции в 2020 году Верховный суд Калифорнии признал такие проверки незаконными и обязал компанию выплатить компенсации сотрудникам за время, которые они провели в очередях. Теперь Apple должна выплатить примерно по 1200 долларов почти 12 тысячам нынешних и бывших сотрудников.

Как ранее сообщал Apple, Apple запустила новую функцию для iPhone. В бета-версии операционной системы iOS 15.2 уже появилась возможность передавать свои личные данные в iCloud "по наследству". Теперь владелец iPhone сможет выбирать до пяти человек, которые получат доступ к его iCloud в случае, если он умрет.

Автор: Анастасия Горбачева