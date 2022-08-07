Теперь он будет проходить реабилитацию в Германии.

Анатолия Чубайса уже выписали из итальянской больницы. Он уехал на реабилитацию в Германии.

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Отмечается, что 67-летний Чубайса выписали из больницы в Италии и теперь он будет проходить реабилитацию во Франкфурте.

Ему поставили диагноз синдрома Гийена-Барре. При этом он сдал анализы для токсикологического исследования. Результат тестов еще неизвестен, но итальянская полиция ищет какие-либо признаки отравления.

Стоит отметить, что синдром Гийена-Барре - редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервную систему, что может привести к параличу.

Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции. Толчком также может послужить хирургическая операция.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 июля российская пропагандистка Ксения Собчак. сообщила, что бывший вице-премьер Российской Федерации Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник.

По ее словам, у Чубайса подтвердили синдром Гийена-Барре - редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу.

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