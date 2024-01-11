Оценки основаны на ответах около 550 правительственных чиновников, ученых и других экспертов по внешней политике США.

Ряд потенциальных горячих точек по всему миру фигурирует в новом докладе аналитического центра Совета по международным отношениям (CFR).

Исследование превентивных приоритетов организовано на трех уровнях в зависимости от вероятности конфликта и степени его воздействия на американские интересы, пишет Newsweek.

Доклад был опубликован, поскольку Китай обвиняется во вмешательстве в демократический процесс на Тайване в то время, как самоуправляющийся остров, на который претендует Пекин, готовится к национальным выборам 13 января, а также на фоне того, как Москва с новой силой проводит ракетные удары, поскольку война в Украине приближается к своей второй годовщине.

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Непредвиденная ситуация в Тайваньском проливе или серьезная эскалация российско-украинской войны, которая может привести к вовлечению США и НАТО, входят в число восьми сценариев, отнесенных к категории рисков первого уровня. Они определяются как высоковероятные с высоким потенциальным воздействием на интересы США или умеренно вероятны с высоким воздействием.

Кризисы первого уровня

Другие кризисы первого уровня включают войну Израиля с ХАМАС, переросшую в региональный конфликт; военная конфронтация между Израилем и Ираном, спровоцированная поддержкой последним таких воинствующих группировок, как ХАМАС и ливанская Хезболла; и столкновение на Корейском полуострове, вызванное испытаниями Северной Кореи ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

Более того, политическая поляризация вокруг президентских выборов в США может привести к "актам внутреннего терроризма и политического насилия", а также упоминается риск кибератаки на критически важную инфраструктуру, включая избирательные системы, "со стороны государственного или негосударственного субъекта".

Кроме того, "криминальное насилие, коррупция и экономические трудности" в Мексике и Центральной Америке могут привести к "волну миграции" на южной границе США.

Примечательно, что три непредвиденных обстоятельства первого уровня впервые с тех пор, как CFR начал публиковать годовой отчет, были отмечены как имеющие как высокую вероятность, так и большое воздействие: насилие, связанное с выборами в США, расширение конфликта между Израилем и ХАМАС и поток мигратнов в США.

Кризисы второго уровня

В докладе также перечислены семь потенциальных эпизодов уровня II умеренной вероятности и воздействия, таких как столкновения между Турцией и курдскими группировками в Ираке или Сирии, или эпизодов низкой вероятности, но высокого воздействия, таких как территориальная вражда Китая с Филиппинами в Южно-Китайском море, вызывающая Военные действия США в поддержку своего союзника по Договору о взаимной обороне.

Кризисы третьего уровня

Самая низкая категория, уровень III, описывает умеренно вероятные ситуации с низким уровнем воздействия, такие как неспособность международных миротворческих сил остановить скатывание Гаити в хаос или новые боевые действия в Судане или Южном Судане.

Отчет был опубликован 4 января Центром превентивных действий CFR, в котором говорится, что он "стремится помочь предотвратить, разрядить или разрешить смертельные конфликты во всем мире, а также расширить объем знаний о предотвращении конфликтов".

Исследование превентивных приоритетов проводится ежегодно с 2008 года, чтобы "помочь политическому сообществу США расставить приоритеты в отношении конкурирующих требований по предотвращению и смягчению конфликтов".

Оценки в выпуске 2024 года основаны на ответах около 550 правительственных чиновников, ученых и других экспертов по внешней политике США, которых в ноябре прошлого года попросили оценить влияние и вероятность кризисов.

Напряженность между США и Китаем

Возможный военный конфликт из-за Тайваня будет стоить столь огромных кровавых и материальных затрат, что даже у тех, кто наиболее недоволен статус-кво, есть причины не рисковать ею.

Такую оценку приводит Bloomberg, оценивая цену конфликта примерно в 10 триллионов долларов, что соответствует примерно 10% мирового ВВП. Это в свою затмевает удар от войны в Украине, пандемии Covid и глобального финансового кризиса.

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