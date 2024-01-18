Конфликт может случиться еще до окончания войны в Украине.

Кремль может затеять войну с НАТО, чтобы оправдать свое поражение в Украине. Вероятно, агрессия будет носить гибридный характер, заявил аналитик Валерий Клочко в интервью "Фокусу".

Клочко утверждает, что другие эксперты, с которыми он поддерживает профессиональные отношения, как он сам, уверены в неизбежности российской агрессии против стран Балтии. Дискуссии между экспертами ведутся лишь на тему того, будет ли это гибридная агрессия, или полномасштабное вторжение. Сам Клочко склоняется к первому варианту, поскольку РФ и так уже "застряла" в Украине всеми своими силами.

"Путин использует для оправдания нападения на страны Балтии старую "страшилку" о "притеснении русскоязычных", как это он сделал в Крыму. Для балтийских стран выселение русских сейчас является превентивной мерой, но Кремль как раз его и хочет использовать", – отмечает аналитик.

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Что касается мотивов такого нападения, то Ключко уверен, что Путин просто не хочет проигрывать войну Украине – слишком стыдно. А вот проиграть всему НАТО — нет.

Перспектива войны России с НАТО

Как писал УНИАН, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о конце эры порядка в мире. По его словам, Третья мировая война может начаться в любой момент, поэтому Запад должен кардинально пересмотреть свои подходы к военному планированию.

Тем временем, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Кремль заметно активизировал свои давние усилия по созданию повода для эскалации против стран Балтии. Хотя это не значит, что вторжение непременно состоится, Путин уже сейчас создает информационные условия для возможной агрессии, говорят наблюдатели.

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