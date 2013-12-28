Путин в шестой раз подряд стал человеком года в России

Президент России Владимир Путин в очередной раз стал человеком года в России.

Как передает «Газета.ру», об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

По результатам опроса, человеком года Путина считают 26% россиян. По данным центра, Президент России возглавляет подобный рейтинг шестой раз подряд.

Ранее сообщалось, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, Путин в десятый раз стал политиком года в России.

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7% респондентов назвали человеком года главу Минобороны Сергея Шойгу, 4% - премьер-министра Дмитрия Медведева. 4% опрошенных также назвали человеком годам бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Пятым в рейтинге стал Михаил Ходорковский, которого человеком года считают 3% россиян.

Женщиной года опрошенные (12%) назвали Аллу Пугачеву.