Руководители аэродромов договорились с силовиками, что будут заранее предоставлять планы полетов.

Аэродромы Московской области стали передавать планы полетов не только Росавиации, но и силовым органам, из-за того, что местные жители ошибочно принимают суда малой авиации за беспилотники и сообщают экстренным службам. Об этом пишет российский РБК со ссылкой на представителей аэродромов.

В руководстве аэродромов "Щекино", "Волосово", "Нудоль" и аэроклуба "Паралет" говорят, что жители соседних сел часто сообщают о якобы летящих к Москве украинских дронах. После этого полиция начинает проверку и запрашивает у аэродромов данные о том, какие машины в это время были в воздухе. Зачастую "дрон" оказывается малым самолетом, парапланом или паралетом, говорят представители аэродромов.

"Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома взлетели [самолеты]. Если это было с моего аэродрома, то я показывал план полета, документы на самолет. В последнее время уже напрямую звонят мне", - рассказал Виктор Лобковский, директор компании "Вектор Авиа", оператора аэродрома "Нудоль".

Видео дня

По словам директора аэродрома "Щекино" Сергея Рябчинского, сотрудники ФСБ и полиции показывали ему видео, снятые людьми, и просили опознать тот или иной самолет.

В итоге руководители аэродромов договорились с силовиками, что будут заранее предоставлять планы полетов.

При этом, как отмечает РБК, с проверками силовиков сталкиваются не все аэродромы. Так на аэродромах "Новинки" и "Северка" говорят, что их работа не изменилась.

Атаки беспилотников на Мосву - детали

23 августа в Москве, а также Химках и других населенных пунктах Подмосковья были слышны взрывы. Предварительно сообщалось о работе системы ПВО по беспилотникам. Отмечалось, что вокруг "Москва-Сити" перекрыли улицы, на место съезжались "скорые" и экстренные службы. Взрывы слышали и на Таганке, и на Пролетарской, что далеко от "Сити".

К атаке дронов на "Москва-Сити" в ночь на 23 августа причастно Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что и эта, и все предыдущие атаки на деловой центр столицы РФ - дело рук подчиненных Кирилла Буданова.

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