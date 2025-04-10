Вряд ли Индия еще когда-то решится на крупную сделку с Россией, отметил военный аналитик.

Покупка Индией у России старого авианосца "Адмирал Горшков" (переименован в Vikramaditya) стала большим разочарованием на протяжении многих лет. Это поучительная история для индийского флота - приобретенный корабль страдал от срывов графика и перерасхода средств. Об этом пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд в своей статье для 19fortyfive.

Как отметил автор, "Адмирал Горшков" был проклятым ведром с болтами. Он оставался частью российских военно-морских сил до 1996 года, когда начались проблемы.

"Поскольку российские специалисты по обслуживанию не проявили осторожности, в котельном отделении произошел взрыв. Это стало началом страданий авианосца, и русские решили списать его", - напомнил Иствуд.

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В то время Индия как раз была в поисках авианосца, и не нашла ни одного вариант, который могла бы себе позволить, кроме как обратиться к России, добавил эксперт.

По его словам, в итоге в 2004 году Нью-Дели согласилось потратить колоссальные 974 миллиона долларов на неуклюжего "Адмирала Горшкова", считая, что совершили благоразумную сделку.

"Работа не была завершена к 2007 году, и Москва хотела больше средств на ее завершение в размере 2,9 миллиарда долларов. Ходовые испытания должны были обойтись в 550 миллионов долларов. Стало ясно, что русские хотят выжать из индийцев все соки. К 2008 году россияне завершили реконструкцию только наполовину. Российский оборонный подрядчик никогда раньше не работал над авианосцем, и это было заметно… Россияне прекратили работу над авианосцем на два года, пока Индия не "выкашляла" больше денег. Нью-Дели согласился выложить еще миллиард долларов… Потребовалось еще три года, и авианосец, наконец, был доставлен для проведения морских испытаний в 2012 году, а затем введен в эксплуатацию в 2013 году", - говорится в статье.

Но трудности с авианосцем на этом не закончились, их возникло еще больше, добавил автор:

"Запасные части было трудно найти. Считалось, что котлы были заменены заново, но они были неисправны и мешали двигательной системе работать правильно… У авианосца не было ПВО, поэтому индийцы попытались модернизировать свои некоторые системы. Другие обновления потребовали, чтобы Vikramaditya снова находился в сухом доке, что может занять еще три года".

Иствуд предположил, что все это стало ценным уроком для индийцев, и они вряд ли когда-то еще решатся на такую крупную сделку с РФ.

Напомним, ранее УНИАН писал, что, по словам военных аналитиков, единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" - это не военный корабль, а реликвия, плавающая оболочка из другого времени, которую следовало списать много лет назад.

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