В музее на месте концлагеря сказали, что этот абажур должен быть сохранен, поскольку является доказательством преступлений нацистов.

В Германии криминалисты подтвердили, что абажур из Бухенвальда действительно сделан из человеческой кожи.

Как пишет Bild, в апреле 1945 года немецкий политзаключенный по имени Карл Штрауб нашел в одном из домов офицеров СС небольшой абажур из человеческой кожи. С 1954 по 1990 год он выставлялся в музее на месте концлагеря как символ зверств нацистов. Однако после объединения Германии абажур убрали по этическим соображениям. При этом эксперты засомневались, действительно ли он сделан из кожи человека. Тогда прозвучало предположение, что он все же сделан из пластика.

Теперь же на пресс-конференции в музее Бухенвальда выступил биолог-криминалист Марк Бенеке. Он рассказал, что по результатам судебно-медицинской и микроскопической экспертиз было подтверждено, что материал, из которого изготовили абажур, "может быть только человеческим".

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"Мы сознательно не показываем человеческие останки на наших выставках, хотя они есть в нашей коллекции. На самом деле их надо похоронить из соображений гуманности. Но поскольку это также доказательства преступлений нацистов в концлагерях, мы их храним", - объяснили ситуацию с абажуром в музее.

Другие новости о концлагерях нацистов

В 2017 году в Германии впервые со времени Холокоста зазвучала "Скрипка Бухенвальда". Во время своего пребывания в концлагере Бухенвальд в качестве политического заключенного писатель Бруно Апиц (1900–1979) играл на инструменте, который позже стали называть "скрипкой Бухенвальда".

А в январе 2024 года скандальный изобретатель Илон Маск посетил концлагерь времен Второй мировой Аушвиц-Биркенау, чтобы отбелить свою репутацию после обвинений в антисемитизме.

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